إنقاذ حياة شخص بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ.. أُصيب بجرح طعني بالقلب

تمكن فريق طبي بمستشفى دسوق العام، بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ حياة شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر، أُصيب بجرح طعني بالصدر والقلب من الناحية اليسري ونزيف بالصدر والغشاء التاموري.

تفاصيل الواقعة

وقال بيان صادر عن مستشفى دسوق العام، أنّه الشاب حضر إلى المستشفى فجر يوم الأربعاء 19 أكتوبر الساعة 4:25 صباحاً المريض «س.م»، 24 عاماً، مصاباً بجرح طعني بالصدر والقلب من الناحية اليسرى ونزيف بالصدر والغشاء التاموري، وعلى الفور تم تبليغ الدكتور وسيم عطية، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، الذي حضر على وجه السرعة وقرّر دخول المريض العمليات علي الفور لإنقاذ حياته، وتم تبليغ الدكتور محمد أبو السعد، مدير المستشفى، الذي أمر بتذليل الصعاب وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة وتم دخول المريض العمليات لكن توقف القلب وكاد المريض أنّ يفقد حياته، وقام الدكتور حسام غانم، أخصائي التخدير والعناية المركزة، بعمل إنعاش قلبي، وقام الدكتور وسيم عطية، بعمل تدليك مباشر للقلب عن طريق الجرح، وتم رجوع المريض للحياة والقلب للنبض وهنا بدأت المعركة من توفير الدم والمستلزمات الطبية اللازمة.

إصلاح الرئة اليسري وربط الشريان الثديي

وأضاف البيان، أنّه تم إجراء الجراحة بواسطة الدكتور وسيم عطية، واستكشاف الجرح الذي أسفر عن قطع بالرئة اليسرى، وقطع بالشريان الثديي الأيسر، وقطع بالغشاء التاموري، وقطع بالبطين الأيسر حوالي 4 سم، وتم إصلاح الرئة اليسرى وربط الشريان الثديي وإصلاح البطين الأيسر، وتم إيقاف النزيف بالرئة والقلب، وبدأت حالة المريض تستقر وعلاماته الحيوية تتحسن، وبدأ يتدفق البول بعد أكثر من ساعة بدون بول، وتم الانتهاء من الجراحة في التاسعة صباحاً، وتم إفاقة المريض داخل غرفة العمليات وخرج بدون أنبوبة حنجرية، وتم نقله إلي العناية فائقاً، وأمضى المريض بالمستشفى أسبوعاً وخرج إلى المنزل متعافياً تماماً والجرح نظيف.

وقدم البيان، الشكر لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ لتوفير الدعم اللازم الشكر للدكتور وسيم عطية، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي لبي نداء الواجب في أصعب الأوقات كما قدم الشكر لأطباء الطوارئ والجراحة وهم الدكتور يوسف حميدة، رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد مطر، طبيب الجراحة، الذي قام بتحضير الحالة والمساعدة في إجراء الجراحة والتخدير، والدكتور محمد سالم، رئيس قسم التخدير، لحضوره وإشرافه على تخدير الحالة، والدكتور حسام غانم، أخصائي التخدير الذي قام بتخدير الحالة والتمريض بمستشفى دسوق العام، ولإدارة المستشفى، وللدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى دسوق العام، على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الشخص المصاب.