«آداب سوهاج» تنظم ندوة عن التنمية المستدامة ودورها في دعم الشباب

نظمت وكالة كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء الموافق 8/11/2023، ندوة بعنوان «التنمية المستدامة ودورها في دعم الشباب والمجتمع»

حضر الندوة شيماء رجب، سفيرة التنمية المستدامة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وشارك فيها أيضًا الدكتورة هالة محمد حافظ، الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بالكلية، والدكتورة رهام فاروق حسن، المدرسة بقسم الإعلام بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من طلاب وطالبات كلية الآداب بالجامعة.

مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وتطبيقاتها

وفي بداية الندوة، قدم الدكتور عبدالباسط شاهين، وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التحية للحضور، وأعرب عن الترحيب بهم، ثم ألقت شيماء رجب الضوء على مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وتطبيقاتها المختلفة.

متطلبات التنمية المستدامة وعوائق تطبيقها وقدمت كل من الدكتورة هالة حافظ والدكتورة رهام فاروق، عروضًا حول متطلبات التنمية المستدامة وعوائق تطبيقها، وأهمية الاهتمام بالتنمية البشرية والتخلص من الموروثات الثقافية السلبية، واستعرضتا تطبيقات التنمية المستدامة في الدول المتقدمة وضرورة الاستفادة منها.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي نظمتها وكالة كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الأسابيع القليلة الماضية. شملت هذه الندوات ندوة دينية عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، وندوة للتعريف بمركز تضامن وخدماته داخل الجامعة، بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة، وندوة عن المشكلات الصحية والنفسية للمرأة الصعيدية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وندوة عن التغيرات المناخية بالتعاون مع قسم الجغرافيا. كما تأتي هذه الندوة ضمن تعاون وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع قسم علم النفس بالكلية، وتحمل عنوان الاضطرابات النفسية والجيل الثالث من العلاج