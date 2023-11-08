بعد قصفه.. معلومات عن مسجد «صلاح الدين الأيوبي» في غزة

دمار شامل يصيب غزة بعد القصف المستمر طوال أكثر من شهر، أصاب البيوت والمستشفيات وغيرها من المنشآت العامة، فأصبح الجميع بلا بيوت وبلا إنترنت وبدون وسائل اتصال، حتى بدون طعام أو شراب، وآخرها دور العبادة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي يقصف المساجد، وآخرها مسجد صلاح الدين الأيوبي بمنطقة الزيتون في غزة.

ويرصد «الوطن» معلومات عن مسجد الزيتون في غزة، فالمسجد مقام على مساحة 3000.

وتم إنشاء المسجد على مرحلتين، والأولى في عام 1385 هجريا، وكانت مساحته وقتها تقارب 1500 متر ما بين الصحن المسجدي الداخلي والساحة التي خارج الصحن، والمرحلة الثانية فكانت مرحلة الإعمار والتوسيع في بداية التسعينيات، حيث زادت مساحة المسجد للضعف لتبلغ حوالي 3000 متر.

حديقة المسجد

وبجوار المسجد حديقة تابعة له تحولت فيما بعد لساحة لنشاطات المسجد من نشاطات رياضية.

طوابق المسجد

ويضم المسجد طابقين طابق أول لصلاة الرجال بالكامل، وطابق علوي مقسم بين الرجال والنساء وجزء منه لمركز تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وقال تليفزيون فلسطين إن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب قطاع غزة.