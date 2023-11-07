ضياء رشوان: تصريح «ضرب غزة بالنووي» يعبر عن اليمين الإسرائيلي المتطرف

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي طرح فكرة ضرب غزة بالسلاح النووي يعبر عن اليمين الإسرائيلي المتطرف التوراتي، مؤكدا أنه لم يخرج من جلبابه.

التحقيق من الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية ضروري

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذا التصريح يجب أن يكون محل تحقيق من الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية لأن هذا التصريح اعتراف بامتلاك إسرائيل سلاح نووي، ولابد أن تتحدث اتفاقيات ومعاهدات لنزع التسلح النووي عن هذا الأمر».

التصريح يعكس الفكرة التوراتية

وتابع الكاتب الصحفي: «هذا التصريح يعكس الفكرة التوراتية، وهي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، إذ كرر وزير الدفاع الإسرائيلي تعبيره البشر الحيوانات، وذلك في المؤتمر الصحفي، فهو لا يرى إلا حيوانات وكائنات غير بشرية في غزة والضفة الغربية، وهذه خطورة وجود اليمين الإسرائيلي في الحكم، فهي دولة لديها مقدرات عسكرية وتقنية ضخمة، ولو تُرك الأمر للمهووسين دينيا وسياسيا لاتخاذ القرارات سيكون الأمر خطيرا».