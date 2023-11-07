منظمة الصحة العالمية: عمليات بتر الأطراف دون تخدير بسبب مأساة غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير إن أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم أثناء الخدمة في فلسطين، بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

رفع القيود عن الإغاثة الطبية

وأضاف ليندميير في بيان له: «هؤلاء العاملون في مجال الرعاية الصحية هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة».

مأساة غزة

ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية في قطاع غزة، قائلاً: «إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف دون تخدير بسبب الأوضاع في غزة».