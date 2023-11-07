بايدن لـ نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة 3 أيام يسهم في إطلاق سراح المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل نقلا عن «رويترز»، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في قطاع غزة، قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب كل المدنيين العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أن الحصار العسكري المفروض على غزة، حرم أناسا هناك من الغذاء والمياه والدواء، وحذرت من أن المساعدات الشحيحة التي يجري إدخالها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ولفتت إلى الحاجة الملحة لإتاحة الإيصال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددة على أن خدمات أساسية على غرار الرعاية الصحية والمياه والكهرباء يجب أن تستأنف في قطاع غزة لكونها أولويات منقذة للحياة.

ونددت بالقصف الإسرائيلي الذي طال المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، مشدّدة على أن مشاهد المستشفيات وسيارات الإسعاف المتضررة غير مقبولة.