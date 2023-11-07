«الصحة الفلسطينية»: مصر العظيمة ترفض تهجير شعبنا وتسعى لوقف العدوان

وجه الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الشكر لمصر شعباً وحكومة وقادة قائلاً: «نقدرالموقف العظيم للقيادة المصرية منذ اللحظة الأولى والتي رفضت تهجير شعبنا، وهو موقف ليس غريبا عن مصر العربية، وهناك مواقف مصرية عظيمة تسير بالتوازي جنبا إلى جنب فالموقف المصري يقول بأعلى صوته في كل المحافل بضرورة وقف الاحتلال والعدوان وفي المقابل وبالتوازي يستقبل المرضى والمصابين في المشافي المصرية».

وأكد: «مصر العظيمة والعزيزة تشكل لنا الأم التي تحنو على أولادها وتخاف عليهم ونقدر موقفها العظيم شعبا وحكومة وقيادة».

ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في مداخلة تليفونية برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON على أهمية ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية لداخل القطاع، بالأخص الجزء الشمالي لأنه رغم نجاح وصولها للشمال، إلا أنها لا زالت تمثل نقطة في بحر قائلاً: «حتى اللحظة تشكل المساعدات نقطة في بحر من ناحية الاحتياجات الغذائية أو الطبية لأن إسرائيل والاحتلال دمر كل مقومات الحياة في القطاع، ونحتاج لاستمرارية عمليات التدفق خلال الفترة المقبلة لكل محافظات القطاع».

استهداف قوافل الصليب الأحمر

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن استهداف قوافل الصليب الأحمر التي كانت تتجه لشمال القطاع تعطي رسالة ضمنية مفادها أنه لا مساعدات أو قوافل يجب أن تتجه شمال القطاع، قائلا: «بالطبع هذه رسالة لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في ضخ أي مساعدات لشمال القطاع، وهو دائم الحديث عما يسمى النزوح لجنوب القطاع، ويكذب على المجتمع الدولي، متذرعا أن هناك ممرات آمنة تصل ما بين الشمال والجنوب، ولكن إن التعبير الأدق عنها أن توصف بممرات الموت، حيث يجري استهداف من يمر بها».