«الداخلية»: ضبط عاطل متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تصنيع وبيع المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد الخدرة «عقار الكبتاجون» والاتجار فيه وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ20 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.