وصول أطفال مصابين بالسرطان من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تمهيدا لعلاجهم
كتب:
محمد أيمن سالم
05:33 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
وصول أطفال مصابين بالسرطان من غزة
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، ببدء دخول أطفال مصابين بالسرطان من غزة، إلى مصر، عبر معبر رفح، تمهيدا لعلاجهم، في خبر عاجل.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» عنان أبوحسنة، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا.