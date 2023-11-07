دخول 76 شاحنة مساعدات ومستلزمات طبية إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن المعبر شهد اليوم، دخول مساعدات وصلت حتى الآن إلى 76 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات والمستلزمات الطبية والإغاثية، وقامت السيارات والشاحنات الفلسطينية بتفريغ محتويات الشاحنات المصرية، بعد ذلك التوجه للعمق الفلسطيني وتحديدًا داخل قطاع غزة.

عمليات الخروج من المعبر

أشار «عبد الفتاح»، إلى أنه توجد عمليات خروج مصاحبة لعمليات دخول المساعدات، تتمثل في وصول عدد من الجرحى والمصابين وصل إلى 19 حالة من الحالات المصابة وجرى توجيههم إلى المستشفيات المصرية الواقعة في نطاق شمال سيناء، وهي مستشفيات الشيخ زويد ومستشفيات العريش وصولًا إلى مستشفيات بئر العبد.

استقبال حالات الأطفال مرضى السرطان من غزة

أكد أن من المنتظر توجه حالات إلى القاهرة كحالات الأطفال مصابي الأمراض السرطانية، الذين استقبلتهم مصر كحالات إنسانية وذلك كمحاولات للتخفيف عن الأشقاء في فلسطين، كما استقبل معبر رفح أكثر من 500 شخص منهم حاملو الجنسيات المزدوجة، وهم فلسطينيون يحملون بعض الجنسيات الأخرى المختلفة كالجنسيات الأمريكية والفرنسية والألمانية والبلجيكية والأسترالية كل هذه الجنسيات عملت الدولة المصرية بالتنسيق مع سفارات هؤلاء الرعايا وقنصلياتهم على إجلائهم من الأراضي الفلسطينية.