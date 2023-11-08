سفير فلسطين بالقاهرة: نتمسك بدور مصر في رعاية المصالحة الوطنية لدينا

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ السلطة الفلسطينية وطنية ومسؤولة عن كل أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد داخل وخارج فلسطين بقرار عربي ودولي.

السلطة الفلسطينية ترعى أبناء شعب قطاع غزة وتقدم لهم كل الخدمات الحيوية

وأضاف سفير دولة فلسطين لدى مصر، خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ السلطة الفلسطينية ترعى أبناء شعب قطاع غزة وتقدم لهم كل الخدمات الحيوية في أهم قطاعين وهما الصحة والتعليم، موضحًا: «نحن شعب واحد وأصحاب قضية واحدة وعلى أرض واحدة وتحت قيادة واحدة».

هذا الوقت ليس مناسبا للخلافات بين فتح وحماس

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: «هذا الوقت ليس مناسبا للخلافات بين فتح وحماس، صحيح أن هناك انقساما فلسطينيا فلسطينيا، ومصر ترعى الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة الوطنية الفلسطينية ونتمسك بالدور المصري في رعاية المصالحة ونرحب بأي جهود أخرى للمساهمة في إنهاء هذا الانقسام، وأعتقد أنه قد حان الوقت لاستكمال ما بدأناه من حوار في مصر منذ عام 2017، ونقول إن التعددية السياسية أمر طبيعي والخلاف في الرأي أمر طبيعي أيضا».