أستاذ علوم سياسية: هدف إسرائيل الاستراتيجي البقاء لمدة 100 سنة فقط

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن هدف إسرائيل الاستراتيجي أن تظل موجودة في المنطقة لمدة 100 سنة فقط، وليس أن تظل إلى الأبد، حتى يمكنها أن تقول إنها دولة موجودة ومستقرة.

إسرائيل وضعت الكثير من الخطط لبقائها وتمددها

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل وضعت الكثير من الخطط لبقائها وتمددها، مثل خطة «ماعوز» و«تيفون»، لكنها ظلت مصر هي الهاجس الأكبر الذي يؤرق الجيش الإسرائيلي.

مصر بحسابات القوى الشاملة هي دولة غير عادية في الإقليم

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن مصر بحسابات القوى الشاملة هي دولة غير عادية في الإقليم، من حيث عدد السكان، والمثقفين، والعمق الحضاري، والمناعة الوطنية الطبيعية، وهذا يسبب أزمة بالنسبة لإسرائيل، حتى الشعب الإسرائيلي يتمنى أن يحبه الشعب المصري، وأكبر أزمة لدى الإسرائيليين «لماذا يكرهنا المصريون؟».

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل دولة إرهاب تمارس إرهابا ممنهجا وسط غطاء وموافقة دولية، وهناك مقاومة مصرية عربية لهذا التمادي، والمعطيات الرئيسية الحاكمة للعلاقة بين مصر وإسرائيل تعمل لصالح مصر.