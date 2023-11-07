وزير الخارجية الأسبق: جرائم إسرائيل ستتوقف إذا شعرت أمريكا بتهديد استراتيجي

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إنَّ جرائم حرب غزة الوحشية والقصف العشوائي، سيتوقفان بمجرد أن تشعر الولايات المتحدة بأنَّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيكلفها الكثير، من مصالح استراتيجية، بمعنى الرسالة العربية لا يكفي أن تكون موجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي فقط، بل أول جزء من الرسالة لابد يكون للاحتلال، ويليها رسالة مماثلة للأمريكان.

«فهمي»: لابد من إرسال العرب رسالة مفادها ما يحدث في غزة لن نقبله

وأضاف «فهمي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، للإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع «إسرائيل» كانت مصر، وبالتالي لابد من إرسال العرب رسالة مفادها ما يحدث في غزة لن نقبله ولم نعد نستطيع السكوت عنه، ويجب أن يسمعها من أكبر عدد ممكن من العرب.

نبيل فهمي: أمريكا بإمكانها التهدئة

وتابع وزير الخارجية الأسبق: «الرسالة مفادها أن استمرار المشهد في غزة لم يعد مقبولاً لنا كدول عربية ويكلفنا الكثير وتباعاً سيؤثر على العلاقات بين العرب ودولة إسرائيل، والأخيرة لابد أن تسمعها منا، والإدارة الأمريكية الحالية إن لم تكن قادرة على السيطرة على إسرائيل، لكنها تستطيع أن تهدئ الأوضاع».