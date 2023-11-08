آخر موعد لسحب ملفات التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة، آخر موعد لسحب ملفات التقديم على وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، 16 نوفمبر الجاري.

التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وكشفت الهيئة عن أن التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، يكون لخريجي كليات الشريعة والقانون، والشرطة، والحقوق دفعة 2023.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، جاءت كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي «الليسانس».

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وبعد ذلك يتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنا، خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجاري.

وتقدم الأوراق المطلوبة من أصول المستندات، وبعد الميعاد المحدد لن تلتفت الهيئة للأوراق، وكذلك الأوراق غير المستوفاة للشروط، فضلًا عن أن جميع الأوراق التي تقدم لا يجوز أن تسترد لصاحبها مرة أخرى.