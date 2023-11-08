7 مستشفيات مصرية تحصل على جائزة منظمة الجلطة الدماغية العالمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول 7 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية في المنشآت الطبية التابعة للوزارة على إشادات وجوائز من منظمة الجلطة الدماغية العالمية World Stroke Organization، نظرًا لجهودهم وتميزهم خلال الربع الثالث من عام 2023.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مستشفيي كفر الدوار العام وصدر دمنهور حصلا على الجائزة الـ«دايموند» ذات التقدير الأعلى، وفازت مستشفى إيتاي البارود، بالجائزة البلاتينية، بينما حصلت مستشفى رشيد، على الجائزة الذهبية، موضحا أن هذه المستشفيات تُعد من منشآت قطاع الطب العلاجي المتميزة بمحافظة البحيرة.

حصول 7 مستشفيات على جائزة منظمة الجلطة الدماغية

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذا التكريم يأتي للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أن القطاع الطبي بالبحيرة حريص على توفير دورات تدريبية لكافة الفرق الطبية، بهدف رفع كفائتهم ومهاراتهم الطبية، ومواكبة أحدث الأساليب العلاجية عالميًا.

عدد المنشآت الفائزة من الدولة المصرية

يُذكر أن عدد المنشآت الفائزة من الدولة المصرية يبلغ 13 مستشفى، بينهم معهد ناصر، والمنصورة الدولي، وشبين الكوم التعليمي، التابعين لوزارة الصحة والسكان، وعين شمس الجامعي، وعين شمس التخصصي، وبني سويف الجامعي، المنوفية الجامعي، بنها الجامعي، ومستشفى السعود الالماني، بالإضافة إلى 4 مستشفيات بمحافظة البحيرة.