«الصحة» تحذر مرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب من اللحوم المملحة والمخللات

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لمرضى القلب وضغط الدم، قائلة، في منشور توعوي لها، إن على مرضى القلب وضغط الدم للحفاظ على صحتهم ضرورة الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية مثل اللحوم المملحة والمخللات، والإكثار من شرب السوائل وتناول الخضار والفواكه الطازجة والإقلال من شرب المنبهات.

نصائح لمرضى القلب وضغط الدم

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار جسيمة على صحة الجسم.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الاكتشاف المبكر عن الأمراض، لافتة إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض يساهم فى رفع معدلات الشفاء، خاصة فى المراحل الأولى من المرض، مشيرة إلى حملة 100 يوم صحة والتى تقدم خدمة الكشف المبكر عن الأمراض دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية، موضحة أنه فى حال الحاجة الى التدخل الجراحي يتم توجيه المريض الى أقرب مسشتفي والحصول على الخدمات الصحية على أكمل وجه.

أعراض الإصابة بأمراض القلب

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بأمراض القلب والتى جاءت على النحو التالى :-

- الشعور بالدوخة

- الشعور بالإرهاق

- عدم انتظام ضربات القلب

- الشعور بضيق التنفس

- الشعور باالدوار والإغماق