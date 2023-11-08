ما هي أسماء الله تعالى التي لا يجوز التسمية بها؟.. دار الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أسماء الله تعالى التي لا يجوز لأحد من خلقه أن يتسمى بها، وذلك في إطار حرصها على بيان أحكام الدين الإسلامي ونشر العلم الشرعي.

أسماء الله التي لا يجوز التسمي بها

وذكرت دار الإفتاء أنَّ العلماء ذكروا أن أسماء الله الحسنى يوجد منها نوع يختص به تعالى، نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، لافتة إلى أن هذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه -لا الأشخاص ولا الأشياء، مستشهدة بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك» متفقٌ عليه، ومعنى أخنى: أوضع وأحط.

الوعيد الشديد لمن تسمى ببعض أسماء الله

ولفتت دار الإفتاء إلى أن التسمِّي بأسماء الله تعالى المختصة به؛ كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها تعد من الأمور المحرمة، وذلك لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه، ودلالته على أن غضب الله تعالى على المُسَمَّى به أشد من غضبه على غيره.

وأكدت دار الإفتاء أن التسمي بأسماء الله تعالى من الأمور المباركة التي تعود على الإنسان بالخير، وذلك إذا كان التسمي بها مصحوبًا بالإخلاص لله تعالى والالتزام بطاعته، أما إذا كان التسمي بها مجرد تقليد أو تشبه بالكفار، فهذا لا يجوز.