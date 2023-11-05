دار الإفتاء: لا ضرر في اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوق المواريث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على متصلة تشكو أن أخيها أكل حقها في الميراث هي وإخوتها وتريد اللجوء للقضاء، لكن موقف العائلة رافض بحجة الإساءة للعائلة وسمعتها، إنَّه يمكن حل هذه المشكلات بالرجوع إلى المنهج النبوي، مستشهدا بالحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

«فخر»: استنكر رد فعل أهل الفتاة وردها عن اللجوء إلى القضاء

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه يستنكر رد فعل أهل الفتاة التي تريد اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقها في الميراث، موضحا أن «البعض عندما لا تمسهم المشكلة تكون تصرفاتهم مختلفة تماما عن مثلها إذا كانوا متورطين فيها».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن «البنت هنا لا تستطيع الحصول على حقها، وليس أمامها سوى أن ترفع دعوى لتحصل على هذا الحق، وبالتالي فإنَّ لجوئها إلى القضاء بعد أن طرقت كل الأبواب ولا مجيب، لا ضرر فيه».