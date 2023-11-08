«أوقاف الإسكندرية»: مصر تعيش العصر الذهبي في نشر الدعوة

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية أقامت ندوة تثقيفية حول أهمية الدور المحوري الذي يجب على الإمام أن يقوم به وأن يؤديه تجاه دينه ووطنه وخاصة أنهم على ثغر عظيم من ثغور هذا الدين وهذا البلد، مشددًا على أن مصر تعيش في هذه المرحلة عصرها الذهبي في الدعوة إلى الله ونشر العلم والوعي من خلال الأنشطة التي سنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحماية المجتمع من كل خطر فكري يهدد استقراره.

عقد مقرأة للأئمة

وأشار عبدالرازق، إلى أنه تم عقد مقرأة الأئمة بمسجد منار الإسلام بحضور الشيخ الأنصاري عمارة، مدير عام إدارة الجمرك و إختتمت المديرية الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان التابع لادارة أوقاف شرق، وتأتي هذه الأسابيع الثقافية في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي لأبناء المجتمع ككل ليكونوا على بصيرة من أمرهم.

أسبوع ثقافي

وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قد أقامت أسبوع ثقافى وندوات ثقافية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، بعدد من مساجد الإسكندرية الكبرى وتم ختام الأسبوع الثقافي، بفاعليات الندوة التثقيفية للسادة الائمة بمركز إعلام الجمرك.