الصين تؤكد استعدادها لإجراء مباحثات شاملة مع أمريكا

أكّدت الصين، اليوم الأربعاء، استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة «على كل المستويات»، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينج، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره شي جين بينج، في سان فرانسيسكو، الأسبوع المقبل.

وقال «جينج» خلال منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إنَّ «اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت «إشارات إيجابية» بشأن تحسّن العلاقات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وتابع: «نحن مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قدمًا للتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك».

وكان «بايدن» توقع عقد لقاء قمة وإجراء مباحثات «بنّاءة» مع الرئيس الصيني على هامش قمة في سان فرانسيسكو، الأسبوع المقبل.