استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لـ«الأونروا»

أعنلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، استشهاد العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لأونروا، غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة للأونروا، قرب مفترق الأنصار غرب مدينة غزة، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

صعوبة في الوصل إلى مكان الاستهداف

وأضافت أن طواقم الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى المكان، جراء تواصل القصف المدفعي، في المنطقة الغربية من مدينة غزة.

وفى سياق آخر، ذكر لجيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية، أن قطاع غزة تحوَّل إلى «مقبرة أطفال» بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث يشكِّل الأطفال 2 من كل 5 وفيات بين المدنيين في غزة.