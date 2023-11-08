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كاتبة صحفية: «التنمية المحلية» تكثّف جهودها لمراقبة مواقف السرفيس

كتب:

حسن سمير
10:20 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني

الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني

وأوضحت ان وزارة التنمية المحلية بتعمل على قدم وساق، في مراقبة المواقف الموجودة سواء السيرفيس أو الأتوبيسات أو التعريفات العادية التي تتم، بالاضافة لدور المواطن في معرفته بأي جانب استغلالي من ناحية التعريفة يقوم بالتبليغ عن هذه التجاوزات».

 

كشفت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، عن جهود وزارة التنمية المحلية لمراقبة المواقف، والتأكد من عدم وجود أي زيادات غير مبررة في تعريفة الركوب.

 

 

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