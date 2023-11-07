«التنمية المحلية»: إحالة 837 موظفا للتحقيق خلال 864 حملة تفتيش في 15 شهرا

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي حققها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية منذ تولية المسؤولية وحتى الآن وذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

حملات التفتيش

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط – مفاجئ) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى تاريخه «15 شهرا» ، مشيراً إلى أن تلك الحملات شملت التفتيش على الحملات الميكانيكية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021 والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلي للوقوف على مدي ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الاداري ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنيين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الادارة المحلية

إحالة موظفين بالمحليات للتحقيق

وأوضح اللواء هشام آمنة أن تلك الحملات أسـفرت عن إحالة عدد 837 موظف للنيابات المخـتصة «عامة – إدارية » والشؤون القانونية، منها (عدد 127 احالة للنيابة العامة وعدد 459 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 251 إحالة للشؤون القانونية) لافتاً إلى أن قطاع التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة قام بإعداد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية.

مراقبة الأسواق في مصر

أشار اللواء هشام آمنة إلى جهود الوزارة لمراقبة الأسواق لضبط الرقابة على الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم ذلك من خلال 2551 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفيين ، كما أضافت المحافظات في الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذا وشادرا لتقديم الخدمة للمواطنيين، وكذا المرور على الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات مالية كبيرة على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.