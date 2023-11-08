«التنمية المحلية»: إقامة 7 آلاف شادر ومعرض سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 25%

أكّد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنَّ الوزارة أقامت 7065 منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات بنسبة تتجاوز الـ 25%، وذلك لخدمة المواطنين محدودي الدخل.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أنَّ الوزارة نفذت 2551 حملة تفتيشية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 4152 محضرًا للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تدعم مبادرة «سند الخير»، التي أطلقها وزير التنمية المحلية، والتي بلغت مبيعاتها حتى الخميس الماضي 387 مليون جنيه على مدار 79 أسبوعًا، و37 منتجًا، على رأسها اللحوم والدواجن والبقوليات والزيت والسكر بالإضافة إلى الكثير من السلع الأخرى.

وأشار إلى أنَّ المبادرة متوفرة في محافظات الجمهورية وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بسيارات، كما أنَّ هناك مجهودات كبيرة تقوم بها المحافظات المصرية، سواء مع منظمات المجتمع المدني أو اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارات التموين والداخلية بالإضافة إلى المجتمع المدني، حيث أنهما مستمرين بالفعل في إقامة منافذ وشوادر سواء ثابتة أو متحركة، لتغطية جميع الأماكن ذات الكثافة السكانية في محافظات الجمهورية.