«التنمية المحلية» تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر «صوتك مسموع»

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن استمرارها في تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات والقمامة والفساد وتعريفة الركوب وغيرها، مطالبة المواطن بالتوجه بالشكوى عبر مبادرة صوتك مسموع على الخط الساخن 15330 وواتساب 0110606783، وخط أرضي 0220544023.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنّه على المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تخص الوحدات المحلية للتعامل معها، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي تجاوزات، لافتة إلى أنّها تلقت عددا كبيرا من الشكاوى والاقتراحات من جانب المواطنين، ويتم بحثها وفحصها على الفور وتحويلها للجهات المختصة والرد السريع عليها وإزالة أسباب المشكلة.

ولفتت إلى سرعة تفاعل المحافظات مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وتدريب العاملين بالوحدات المحلية لرفع كفاءتهم بهدف سرعة إنجاز الخدمة ومسايرة التحول الرقمي.