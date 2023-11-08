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استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ«الأونروا»

كتب:

ماريان سعيد
10:18 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، إثر قصف من قبل طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» غرب غزة.

طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا تقع بالقرب من مفترق الأنصار غرب مدينة غزة، وتضم آلاف النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات، واصابة آخرين بجروح مختلفة.

طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول

وأضافت الوكالة، أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لمكان الحادث إذ تجد صعوبة التنقل، نظرا لتواصل عمليات القصف المدفعي، في مدينة غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أعلنت تضرر العديد من منشأتها في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، وحذرت من كارثة إنسانية وشيكة ما لم تفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات.

 

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استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لـ«الأونروا»
بقلم ماريان سعيد

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