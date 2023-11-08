مكتبة مصر العامة تنظم ندوة عن مهرجان التمور في سيوة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة تحت عنوان، مهرجان التمور المصرية بسيوة وآفاق التنمية، في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تقديم المعرفة ورفع الوعي لأبناء واحة آمون في كافة المجالات.

النهوض بزراعة نخيل التمر في سيوة

وقال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، إن هناك مشاركة متنوعة في الندوة من طلاب المدرسة الثانوية الزراعية في سيوة، والإدارة التعليمية والإدارة الزراعية وأمانة حزب مستقبل وطن بسيوة في إطار الدور الذى تقوم به مكتبة سيوة العامة باعتبارها صرحا ثقافياً وتعليميا يسهم في تزويد المترددين والرواد بالمعارف المتنوعة ويأتي تنظيم الندوة لتعريف الشباب بأهمية ودور المهرجان في المساهمة بالنهوض بقطاع التمور بمصر عامة وواحة سيوة خاصة.

أهمية زراعة وإنتاج التمور

واستعرض بالندوة التى أدارها محمد عمران جيرى مدير المكتبة موسى إبراهيم حميده أمين حزب مستقبل وطن بسيوة، عن أهمية زراعة نخيل التمر والذي يعتمد عليه اقتصاد سيوة، في إنتاج أنواع التمور المختلفة، تطرح في السوق المحلي، ويجري تصديرها إلى الخارج لعدة دول.

زراعة 15 ألف فدان تمور

وأكد المهندس الزراعي محمد أحمد موسى أن المساحة المنزرعة بنخيل التمر في واحة سيوة تبلغ مساحتها حوالى 14784 فدان بإجمالى عدد أشجار نخيل 1081390 نخلة تنتج 58905 طن سنوياً، كما أنه يزرع في سيوة أصناف تمور، السيوى، والفريحى، والغزالى، وتطقت، لكرامت، وصوابع العروسة، واغرم اغزال، والمجدول، والبرحى، والصقعى، والسكري.

ولفت إلى أنه منذ عقد المهرجان بواحة سيوة عام 2015 تضاعفت المساحة المنزرعة من نخيل التمر وزاد الاستثمار في مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وجري تدريب المزارعين بسيوة على أحدث المعاملات الزراعية، وتدريب العاملين بمجال التصنيع الزراعى، ومنح مصانع تجفيف وتعبئة التمور شهادات الايزو مما ساهم في الوصول بالتمور بسيوة إلى الأسواق العالمية.

أهمية مهرجان التمور في سيوة

وأشار «موسى» إلى أن أهمية المهرجان في تبادل الخبرات بين أهالى سيوة والمشاركين بفعاليات المهرجان مؤكدا أهمية الإستفادة من خبرات العلماء في هذا المجال، وأجاب على استفسارات طلاب مدرسة سيوة الثانوية الزراعية المشاركين بالندوة.