هل يسمح قانون العمل الجديد للموظف بجمع إجازته الأسبوعية في فترة موحدة؟

أتاح مشروع قانون العمل الجديد، الذي حاز موافقة مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب، للموظف أن يجمع إجازته وأيام الراحة الأسبوعية في فترة موحدة، وذلك في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل.

وأوضح علي محمود الشطوري، المحامي، أنَّ مشروع القانون نص على أنَّه يجوز تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

قانون العمل الجديد

وأضاف أنَّ لائحة تنظيم العمل والجزاءات تحدد قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

وأوضح المحامي أنَّ حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.