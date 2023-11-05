10 إجراءات للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال مصابي غزة

إجراءات عديدة اتخذتها المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات، استعدادا وتحسباً لاستقبال أي جرحى أو مصابين من قطاع غزة، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج التدخلات الجراحية العاجلة، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي واليحث العلمي.

المستشفيات الجامعية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الاستعدادات والإجراءات للمستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي قطاع غزة، وفقاً لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات:

- توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبيًّا عاجلاً.

- توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الإضافية والمُستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ.

- توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته.

- تجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

- زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

- تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني اللازم.

- تحديد الخط الأول من مستشفيات الإحالة ورفع كفاءتها.

- مراجعة التجهيزات الطبية.

- وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة - المعمل - بنك الدم) خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

- وضع آلية لتداول بيانات المصابين والوفيات بين المستشفيات الجامعية والرعاية الحرجة والعاجلة.