محافظ الشرقية: انتهاء تركيب 2500 متر إنترلوك في شوارع الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة ليلية في شوارع مدينة أبو حماد، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع أبو حماد

بدأ محافظ الشرقية جولته، بتفقد عدد من شوارع المدينة، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية، بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ على البيئة.

والتقى «غراب» بعدد من المواطنين وأدار معهم حوارًا وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، مشيرًا إلى أنّ المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

استكمال أعمال رصف طريق أبو حماد

وكلف صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل، بإعادة طرح استكمال أعمال رصف طريق أبو حماد / المسيد / الحلمية / بحطيط، وإسناده لإحدى الشركات الجادة والعمل على إزالة كل المعوقات أمامها لسرعة الانتهاء منه، كونه يُعد محورًا مروريًا مهمًا، يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس، وكذلك سرعة الانتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد وتهيئته أمام حركة السيارت والمارة.

وتابع محافظ الشرقية، أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح في الزقازيق، التي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها، واطمأن على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة، إذ جرى الانتهاء من تركيب 2500 متر من إجمالي 14 ألفًا وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، مشددًا على التأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة.