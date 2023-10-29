رصف شوارع رئيسية في مدينتي تلا ومنوف بتكلفة 37 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفائتها بمركزي منوف وتلا، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري، موجهاً بتكثيف التواجد الميداني بكل مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء، والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة.

رصف 4 مناطق رئيسية بتكلفة 16 مليون جنيه

وأشار وحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إلى أن العمل جاري على قدم وساق في رصف 4 مناطق رئيسية بنطاق المدينة، بقيمة إجمالية 16 مليونا و802 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من الرفع المساحي وقطع الفرمة وتركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية بمنطقة عزبة المحطة.

وأشار إلى البدء فى الأعمال التحضيرية لرصف منطقة عزبة القشلا، تمهيدا لرصف بلاط الإنترلوك، لإضفاء المظهر الحضاري كونها منطقة حيوية وهمهمة، إضافة إلى الانتهاء من الرفع المساحي وقطع الفرمة وتركيب البلدورات بشارع محمد فريد بداية من تقاطع أحمد عرابى القبلى وحتى تمثال الشهيد أحمد شاطر بمجموع أطوال 900 متر.

رصف الشوارع في مركز تلا

وأوضح بسيوني عيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لخطة الرصف والنهوض بمستوى البنية التحتية بنطاق المحافظة، تم الانتهاء من قطع الفرمة وتكسير الأرصفة الجانبية بشارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم ، وجار توريد طبقة السن والانتهاء من تركيب البلدورات وصب خرسانة البلدورات بشارع النقراشى مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتى المعهد الديني، وكذا فرد طبقة الأساس بشارع بورسعيد مع شارع البطل احمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتى خلف الإستراحة بقيمة إجمالية 19 مليون و931 ألف جنيه.