إقامة 7065 معرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المحافظات

أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات بنسبة تجاوزت 25% لخدمة محافظات مصر ومحدودي الدخل، بالإضافة لتنفيذ 2551 حملة للرقابة على الأسواق وتحرير 4152 محضرًا، واتخاذ الإجراءات الازمة القانونية مع المخالفين.

الوزارة تقوم بتشجيع مبادرة «سند الخير»

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الوزارة تقوم بتشجيع مبادرة «سند الخير»، التي بلغت مبيعاتها حتى الخميس الماضي نحو 387 مليون جنيه على مدار 79 أسبوعًا في محافظات مصر خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطقة الشعبية.

نسبة الخصم في مبادرة «سند الخير» وصلت من 20% إلي 30%ٌ

وأوضح «قاسم»، أن نسبة الخصم في مبادرة «سند الخير» وصلت لـ30%ٌ، والتي تتناول 37 منتجًا على رأسها اللحوم والدواجن والبقوليات والزيت والسكر وغيره من السلع التي يحتاجها كل بيت في مصر، مؤكدا على المجهودات التي تقوم بها المحافظات المصرية مع منظمات المجتمع المدني، سواء بمبادرة «سند الخير»، أو اتحاد الغرف التجارية، والجمعيات الأهلية.