وزيرة البيئة تناقش استعدادات مؤتمر المناخ المقبل مع رئيس هيئة البحر الأحمر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا»، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28.

وخلال الاجتماع، حرصت وزيرة البيئة على مناقشة عدد من المحاور، منها:

آخر مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، والسيناريوهات ومساهمات الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي، وتطورات حشد التمويل.

كما ناقشت المشاركة في اليوم الخاص بالطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 في ضوء التنسيق مع الجانب الإماراتي، والأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المؤتمر لإظهار دور الهيئة وتوحيد الجهود الإقليمية في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

من جانبه، أكّد الأمين العام للهيئة على إحراز مزيد من التقدم في مشروعات الهيئة، خاصة مشروع الصيد المستدام بالتعاون مع البنك الدولي، بتنفيذ عدد من الأنشطة وورش العمل والدراسات الخاصة بالمشروع، وأيضًا مشروع الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية إعداد الوثائق الخاصة بالمشروع وعرضها على برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على أهمية التعاون الإقليمي في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن.