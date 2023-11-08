وزير الخارجية الأمريكي يطالب إسرائيل بعدم فرض حصار على غزة: نؤمن بحل الدولتين

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها، كما أننا لن نسمح بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب العودة إلى مسار المفاوضات لحل الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع «نؤمن بحل الدولتين خيارا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونعمل على الوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، كما أننا نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ويجب حماية أرواح المدنيين في قطاع غزة».