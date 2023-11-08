قاضي فلسطيني: «غزة» أصبحت مقبرة لأهلها أطفالا ونساء وشيوخا

قال الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، إن الفلسطينيين صامدون حتى تلك اللحظة لأنهم أصحاب حق «نصمد على أرضنا وندافع عنها، لأنها مهد الحضارات ومهبط الرسالات»، مشددًا على أن غزة تتعرض لحرب إبادة لم يسبق لها مثيل في هذا القرن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «الله سبحانه وتعالى حبانا بأن ندافع عن فلسطين، وأن نكون رأس الحربة في الدفاع عنها، هذه المكانة التي ميزنا الله وحبانا بها دفعتنا إلى الصمود على أرضنا مهما كانت التضحيات».

قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين والبيوت

وتابع: «نواجه الآن حرب إبادة جماعية، وغزة الآن أصبحت مقبرة لأهلها، أطفالا ونساءً وشيوخا ورجالا، قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين والبيوت التي هدمت»، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني اختار أن يعيش على أرضها وأن يدفن ويموت فيها، ولن يهجر منها مهما كلف ذلك من تضحيات.