الهلال الأحمر المصري: 8 آلاف طن مساعدات دخلت «غزة» حتى الآن

استعرض الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، دور الجمعية وتدخلاتها منذ اندلاع الأزمة في غزة، جراء الانتهاك الغاشم الذي يتعرض له القطاع، نتيجة قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، كاشفا عن إجمالي المساعدات التي جرى تقديمها للأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني، عبر معبر رفح، وهي كالآتي:

- إجمالي المساعدات التي قدمت عبر معبر رفح في أحدث تقرير لها 417 شاحنة.

- تشمل المساعدات 8 آلاف طن بمساندة جميع مؤسسات وجمعيات الدولة المصرية عطفا على 13 منظمة دولية و17 دولة.

طبيعة المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري إلى غزة

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن المساعدات تنوعت بين مسلتزمات إغاثية، وكذا طبية، بالإضافة إلى مواد غذائية مكونة من معلبات، مشيرًا إلى الحاجة لوجود المزيد من الدعم للأشقاء في قطاع غزة ظل تدني الأوضاع، مؤكدا أن هناك 2.5 مليون مواطن يحتاج لمساعدة إضافية.

وأكد أن جمعية الهلال الأحمر المصري تقدم خدمات الدعم النفسي للمصابين والمرضى القادمين للعلاج في المستشفيات المصرية، وهذا يجرى من خلال التنسيق المستمر مع الشقيق الهلال الأحمر الفلسطيني.