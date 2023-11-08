محافظ مطروح: توفير 288 فرصة عمل للشباب خلال شهرين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح في توفير المزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

وأكد المحافظ، نجاح مكاتب التشغيل بالمديرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين في توفير فرص عمل، وتعيين 288 شابا من الذكور والإناث.

فرص العمل الشاغرة في مطروح

وقال إن مديرية العمل تجمع طلبات المتقدمين إليها من الشباب للحصول على وظائف شاغرة، ويمر مستشارو التوظيف بمديرية العمل على عدد من منشآت القطاع الخاص لحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها؛ للتعاقد عليها لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء مطروح، لافتا إلى استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات والمنشآت العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

تعيين مؤقت ودائم

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بمحافظة مطروح، أن التعيين فعليا مؤقت ودائم وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.