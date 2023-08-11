الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم رحلة ترفيهية إلى مرسى مطروح

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد رحلة إلي محافظة مطروح، في إطار اهتمام مراكز شباب المحافظة بالرحلات ومعرفة المعالم السياحية الموجودة داخل محافظات الجمهورية والترفية عن الشباب والنشء.

مشاركة 25 شابا من مراكز الشباب في رحلات اعرف بلدك

وقال بهاء الدين شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ «الوطن»، انه تم تنفيذ رحلة خارج المحافظة رحلة ترفيهية لمرسى مطروح للشباب ضمن خطة نشاط مركز شباب الفرافرة بقطاع الفرافرة لشهر أغسطس وبلغ عدد المشاركين 25 مشاركا.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن برنامج الرحلة تضمن تضمنت الرحلة زيارات لشواطئ المدينة والجولات الحرة وجولات تسوق.

رحلات الشباب تعزز الوعي لدى الشباب بمعالم مصر السياحية

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، ان المديرية حريصة علي اهميه تلك الرحلات التي تزيد الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، إذ تعمل هذه الرحلات على توسيع مدارك الشباب والطلائع وآفاقهم، مؤكداً أن هذه الرحلات لها أهمية كبيرة في قدرة الشباب والنشء على فهم البيئة المحيطة والتعامل معها بشكلٍ مستقل.