محافظ مطروح: إقامة مشروع عربات الطعام لتشغيل الشباب خلال موسم الصيف

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود الإسراع في تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة، وتوفير مزيد من فرص العمل ومصدر الدخل لشباب مطروح وذلك بحضور المهندس حسام صالح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية، والدكتور جمعة محمد، مدير فرع هيئة الرقابة على سلامة الغذاء بمطروح، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وإدارة مرور مطروح.

مشروعات عربات الطعام في مطروح

وطرح رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال اللقاء اليوم الجمعة، المناطق التي سيقام بها المشروع، بينها أمام حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسى مطروح بعدد 13 نموذجا لعربة الطعام المتنقلة، مع التوجيه بتخطيط الموقع ووضع الفواصل بما ييسر حركة السير والمواصلات، مع توافر مصادر الكهرباء، بالإضافة إلى المياه والصرف المجهز بها خزان مياه علوي وأحواض للصرف بالعربة.

أماكن عربات الطعام

كما جرى بحث زيادة إقبال الشباب على مشروع عربات الطعام المتنقلة، مع الإشارة إلى المناطق المقترحة لعربات الطعام، ومنها خلف مدرسة زاهر جلال الإعدادية وسط مدينة مرسى مطروح، ومدخل شاطئ روميل، مع تيسير حركة المواصلات، وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة.

دعم الشباب

ووجه محافظ مطروح بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي لمحافظة مطروح، مع دعم الشباب لتوفير فرص عمل لهم خلال موسم الصيف.

معرض التراث والحرف اليدوية

كما جرى مناقشة تنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإقامة معرض التراث والحرف اليدوية للشباب والمرأة، وذلك في حديقة راضي، مع التنسيق والتنظيم الجيد للمعرض، والتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح لتحديد الجزء المستهدف بالحديقة وتنظيمه بالشكل اللائق.