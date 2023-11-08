«زراعة كفر الشيخ»: الانتهاء من حصاد آخر 1500 فدان أرز بالمحافظة خلال أسبوع

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، عن اقتراب انتهاء موسم حصاد الأرز الشعير في المحافظة، وذلك خلال أسبوع من اليوم، إذ يجرى حصاد آخر 1500 فدان أرز بالمراكز والقرى.

وأضاف «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن صنف الأرز الشعير الذي يجرى حصاده حتى اليوم هو سوبر 300، وينتج الفدان من هذا النوع نحو 3.5 طن.

إنتاج كفر الشيخ من الأرز الشعير

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 40% من محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية، وتعد من المحافظات الرائدة في زراعة هذا المحصول.

يذكر أن المساحات المنزرعة من محصول الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت مساحته نحو 340 ألف فدان.