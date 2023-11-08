مطران سبسطية القدس يناشد الكنائس المسيحية بالتحرك لوقف الحرب على غزة

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، اليوم، نداء ومناشدة لكافة الكنائس المسيحية في العالم، بضرورة المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا «بعد مرور أكثر من شهر على هذا العدوان الذي خلف الكثير من المآسي الإنسانية والدماء والدموع والآلام والأحزان، نعتقد بأنه من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة المطالبة وبشكل دائم ومستمر من أجل ان وقف هذه الحرب».

مطران سبسطية القدس: يجب التحرك لوقف الحرب

وأضاف حنا في بيان له اليوم، «نثمن مواقفكم ومطالبتكم بوقف إطلاق النار ولكن هذا الموقف يجب أن يستمر ويتواصل حتى تتوقف الحرب التي يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيين».

حنا: المسيحية تنحاز لكل إنسان مظلوم

وأكد أنّ الموقف المسيحي العالمي يجب أن يعبر عن الضمير الإنساني والقيم الأخلاقية والحضارية، إذ أن المسيحية الحقة تحثنا دوما على الانحياز لكل إنسان مظلوم في هذا العالم، واليوم أهلنا في غزة مظلومون كما هو حال شعبنا الفلسطيني كله.

واختتم مطران سبسطية القدس حديثه، «ندرك جيدا أن الموقف المسيحي المبدئي والذي نتبناه جميعا يرفض مظاهر الإرهاب والحروب والعنف والقتل وامتهان الكرامة الإنسانية، وما يحدث اليوم في غزة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال من قصف وترويع وقتل واستهداف للمدنيين بطريقة بشعة، وهذه المشاهد المروعة يجب أن تحرك كافة أصحاب الضمائر الحية في عالمنا».