عمال ميناء برشلونة يرفضون شحن معدات عسكرية في ظل الحرب على غزة

أعلنت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني، رفض تحميل وتفريغ أي شحنات عسكرية في ظل الحرب في غزة، وطلبت حماية السكان المدنيين في مناطق الصراع بقطاع غزة، بحسب «رويترز».

وأكد جوزيب ماريا ديوب، سكرتير نقابة عمال الشحن والتفريغ، أن القرار الذي اتخذته النقابة يسعى إلى أن تحذو الموانئ الإسبانية حذوها، وتشجيعها على رفض كل أعمال العنف في قطاع غزة.

وتمثل النقابة 1200 من عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني، ورفضت هيئة ميناء برشلونة التعليق، وأوضحت أنها ليس لديها بيانات عن الشحنات العسكرية، وقال ديوب، إن المنظمات التي تروج للسلام بإمكانها مساعدة النقابة في معرفة موضع الحاويات التي تحتوي على شحنات عسكرية.

وأكد ديوب أنه مقتنع بوجود العديد من الشحنات العسكرية في ميناء برشلونة، لأنه ميناء رئيسي ينقل جميع أنواع البضائع.

النقابة ترفض أعمال العنف

وأكدت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة رفضها لكل أنواع العنف في العالم، بما في ذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفة أن مقاطعتها تهدف إلى حماية المدنيين في أي مكان.

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية قالت الأسبوع الماضي إن إسبانيا لا تخطط لتصدير أي معدات عسكرية لاستخدامها في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

نقابات النقل البلجيكية تتخذ نفس الخطوة

ونفس الخطوة التي اتخذتها نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة الإسباني، كانت في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها نقابات النقل البلجيكية الأسبوع الماضي.