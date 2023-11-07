«الصحفيين» تشارك في مؤتمر «قارب السلام» اليابانية لوقف الحرب على غزة

تشارك نقابة الصحفيين، في مؤتمر منظمة «قارب السلام» اليابانية، للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطيني في غزة.

يقام المؤتمر الساعة الثالثة عصر غدٍ الأربعاء، في ساحة مصر أمام ميناء مدينة بورسعيد الباسلة.

وكانت المنظمة قد حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين.

و«قارب السلام» هي منظمة غير حكومية دولية، مقرها اليابان، تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983، وتتمتع بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي «ECOSOC» التابع للأمم المتحدة «UN».

تنفذ المنظمة أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وتعمل أنشطة «قارب السلام» على متن السفينة وفي الميناء على تمكين المشاركين، وتعزيز القدرة المحلية على الاستدامة، وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود، وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الاجتماعية، بين السياحة المستدامة، والتعلم مدى الحياة، وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة.

ونظمت الرحلة الأولى لـ«قارب السلام» في عام 1983، من قبل مجموعة من طلاب الجامعات اليابانية كرد فعل إبداعي على الرقابة الحكومية فيما يتعلق بالعدوان العسكري الياباني السابق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، استأجروا سفينة لزيارة البلدان المجاورة بهدف التعرف بشكل مباشر على الحرب من أولئك، الذين جربوها وبدء التبادل بين الناس.