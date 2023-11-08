«بيطري الشرقية»: تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن مديرية الطب البيطري ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية لها دور مهم في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إن 180 لجنة في 17 إدارة خارجية قامت خلال الأسبوع الخامس من الحملة بتحصين 113469 رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل 5357 رأس أغنام، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

توفير الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية

وأكد أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحاً يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاعًا في درجة الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

كما أوضح مدير المديرية أنه تم عقد (3078) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.