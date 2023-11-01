طرح أسماك بأسعار مخفضة في منفذ مديرية الطب البيطري بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا، برفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، من خلال فتح منافذ جديدة ومعارض وإقامه شوادر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم والفاكهة والخضروات بأسعار مناسبة مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

التنوع في المعروضات المقدمة بمنفذ الجمعية الاستهلاكية

كلف المحافظ، اللواء الدكتور ابراهيم متولي وكيل الوزاره مدير مديرية الطب البيطري بالتوسع والتنوع في المعروضات المقدمة في منفذ الجمعية الاستهلاكية للعاملين بالمديرية، وعرضها للبيع أمام جميع المواطنين من أبناء المحافظة بأسعار مناسبة.

طرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جرى توفير عدة أصناف من الأسماك والمأكولات البحريات في منفذ الجمعية الاستهلاكية للعاملين بالمديرية، بأسعار مخفضة وبجوده عالية وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، إذ يجري الكشف عليها ومراقبتها من قبل الأطباء البيطريين.

وثّمن محافظ الشرقية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية وتعاونه مع أجهزة المحافظة في توفير السلع بأسعار مدعمة للمواطنين، لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، وطرح كميات كبيرة من المنتجات والمواد الغذائية لتحقيق حالة من التوزان في الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.