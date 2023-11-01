الدكتور بسيوني هليل عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور بسيوني عبد القادر بدوي هليل، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لمدة 3 سنوات.

السيرة الذاتية لعميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

وُلد الدكتور بسيوني عبد القادر بدوي هليل، بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، عام 1965، تخرج في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة عام 1988، وعُين معيداً بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة في نفس عام تخرجه، ثم ترقى مدرساً مساعداً بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة عام 1992، ثم حصل علي درجة الدكتوراه عام 1999، ورُقي مدرساً بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي بكلية الطب البيطري بجامعة طنطا عام 2000.

كما رُقي «هليل» أستاذا مساعدا بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي بكلية الطب البيطري جامعة طنطا عام 2005، ثم رُقي أستاذاً بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ عام 2010، وعُين وكيلاً لكلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب عام 2017، ثم قائماً بأعمال عميد الكلية، إلي أنّ صدر القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ عميد كلية الطب البيطري

ومن جهته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور بسيوني عبد القادر بدوي هليل، لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الطب البيطري، لمدة 3 سنوات، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.