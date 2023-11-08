وقف الإمدادات وزيادة أسعار الطاقة.. أبرز تخوفات الحرب على غزة

تثير الحرب على غزة مخاوف من حدوث أزمة طاقة عالمية، حيث تؤثر على إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعارهما، ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، إذ وصل سعر خام برنت إلى 150 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الأمريكي إلى 95 دولارًا للبرميل.

تأثيرات كبيرة للأزمات الجيوسياسية على الطاقة

ويأتي ذلك كنتيجة للحرب التي اندلعت خلال أكتوبر الماضي، إذ تؤثر الأزمات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، ووفق تقارير البورصات العالمية وتقارير وكالة «رويترز» ارتفع سعر خام برنت 10%، وخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 9%.

ولم تكن أسعار النفط فقط هي المتأثرة بشكل سلبي بسبب الحرب بين غزة وإسرائيل، ولكن تأثرت أسعار الغاز أيضا بشكل كبير وواضح منذ شهر أكتوبر، بحوالي 30% مما كان عليه قبل الأزمة.

وقال الدكتور سعيد كامل أستاذ الطاقة والغاز الطبيعي، إنَّ الازمات تؤثر بشكل كبير على قطاع الطاقة والغاز، خاصة وأن الحرب تهدد من إمدادات الغاز والنفط، خاصة إمدادات الغاز الطبيعي المسال الي أوروبا.

وأضاف أستاذ الطاقة لـ«الوطن»، أنَّ هذا جاء بجانب وقف صادرات الغاز الروسي والبحث عن بدائل له من قبل أوروبا، وكان الشرق الأوسط هو أفضل بديل للغاز الروسي، ولكن مع هذه الازمات أثرت على تخوف من نقص الإمدادات وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير.

كان رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، توقع أن تؤثر حرب غزة على أسواق النفط المتضررة بفعل التخفيضات الطوعية الإضافية لإنتاج السعودية وروسيا، بالإضافة لتوقع زيادة أكبر على الطلب من جانب الصين.