وزير البترول: زيادة وثبات أسعار البنزين والسولار تطبيق لسياسة التسعير التلقائي

أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن سبب رفع أسعار البنزين وثبات سعر السولار دون زيادة ما هو الا تطبيق سياسة التسعير التلقائي التي تمثل جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تتيح مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وتعتمد على الأسعار العالمية وسعر الصرف.

الوزارة خفضت سعر البترول مرتين من قبل

وأضاف وزير البترول في تصريحات لقناة «دي إم سي»، أن الوزارة خفضت سعر البترول مرتين من قبل، مشيرا إلى أن البترول سلعة عالمية، وأن سعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بأسعار البترول، كما أوضح أن هناك آلية محددة لتطبيق رفع الأسعار وأنهم لا يتجاوزونها.

الأسعار الخاصة بالبترول قابلة للمراجعة

وأوضح وزير البترول أن الأسعار الخاصة بالبترول قابلة للمراجعة وأن المواطنين بدأوا يدركون ذلك خلال السنوات الأربع الماضية، وأنهم يدركون التحديات التي تواجهها المجتمع