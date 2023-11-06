ارتفاع أسعار البترول عالميا بعد قرارات روسيا والسعودية بخفض الإنتاج

حققت أسعار البترول العالمية مكاسب كبيرة خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين في البورصات العالمية، حيث جاء هذا الارتفاع بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يشير إلى وجود انخفاض في المعروض، خاصة مع ترقب عقوبات أمريكية أشد على النفط الإيراني.

ووفق وكالة «رويترز»، فإن أسعار خام برنت ارتفع 41 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 85.30 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 81.05 دولار للبرميل، مرتفعا 54 سنتا، أو 0.7%.

موسكو والسعودية تعلنان الخفض الطوعي للإنتاج

وكانت السعودية قد أكدت في وقت سابق على أنها ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، وبذلك سيصل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

كما أعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي

وشهدت أسعار البترول انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بانخفاض حوالي 6 %، مدفوعا بتخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي نشأت من مخاوف انقطاع الإمدادات بسبب احتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا مع موافقة مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني من شأنه فرض إجراءات على الموانئ الأجنبية التي تقوم بتكرير النفط المصدر من إيران إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.