نائبة: مصر تحظى بإشادة دولية لجهودها في توفير التعليم للاجئين

قال الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنّ إشادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، شهادة دولية مهمة لدور مصر المحوري في المنطقة.

وأكدت نجاتي، أنّ مصر تحرص على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، بما في ذلك التعليم مجانا دون تفرقة، ما يعكس إيمان الدولة المصرية بدور التعليم في بناء الإنسان.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، المجتمع الدولي بالمساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مشيرة إلى أنّ مصر تتحمل أعباء نحو 9 ملايين لاجئ منذ سنوات.

وأوضحت رغدة نجاتي، أنّ من بين تلك الخدمات التي تقدمها مصر للاجئين، هي خدمات التعليم، حيث تقدمها مجانا مثل باقي المصريين دون تفرقة، وهو ما لقي إشادة دولية كبيرة في هذا الشأن.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ تلك الإشادة دليل على إيمان الدولة المصرية بدور التعليم في بناء الإنسان وأنّه أهم الحقوق الإنسانية الواجب توافرها في أى وقت وتحت أي ظروف.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في المساندة أيضا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مشيرة إلى أن مصر تتحمل أعباء نحو 9 ملايين لاجئ منذ سنوات، وتقدم لهم كافة الخدمات مجانا